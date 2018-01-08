Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай.

Как передает «Арменпресс», главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».