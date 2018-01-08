Внешний товарооборот Армении вырос

За январь-ноябрь 2017-го года, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, показатели внешнего товарооборота Армении выросли на примерно 1 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национальной статистической службы Армении.

За январь-ноябрь 2017-го года показатели внешнего товарооборота Армении составили 5млрд 784 млн 264.2 тысяч драмов, тогда как за тот же период предыдущего года, показатели внешнего товарооборота Армении равнялись 4 млрд 577млн 877.1 тысячам драмов.

Из них 1млрд 728 млн 001.5 тысяч драмов приходится на показатели внешнего товарооборота Армении со странами СНГ, из коих 1млрд 534 млн 396.1 тысяч драмов приходится на РФ, 115 млн 652.6 тысяч драмов приходится на Украину.

Показатели внешнего товарооборота Армении со странами ЕС составили 1 млрд 406 млн 190.6 тысяч драмов, больше всего приходится на долю Германии, затем – на долю Болгарии.

Показатели внешнего товарооборота Армении с Грузией за январь-ноябрь 2017-го года составили 223 млн 616.3 тысяч драмов, с Ираном - 236 млн 874.7 тысяч драмов, с Турцией - 207 млн 013.5 тысяч драмов.