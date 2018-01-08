Российские военные получат самоприцеливающуюся «Дрель»

Российские военные в 2018 году получат на вооружение новейшую планирующую авиабомбу «Дрель» калибром 500 килограммов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом рассказал «Интерфаксу» Владимир Лепин, генеральный директор концерна--разработчика «Техмаш» (входит в «Ростех»).

«Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами», — сказал он.

Одна авиабомба «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника. Самолет, который ее доставит, может не заходить в зону противовоздушной обороны противника, поскольку боеприпас может планировать на десятки километров, несмотря на отсутствие двигателя. При этом ее практически невозможно распознать на радарах.