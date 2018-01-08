Межкорейские переговоры в приграничной зоне начнутся утром 9 января

Переговоры между Южной Кореей и КНДР в приграничном Пханмунджоме начнутся во вторник в 10 утра по местному времени (04:00 мск). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник объявило министерство объединения Республики Корея.

Ожидается, что главной темой первых с декабря 2012 года межкорейских переговоров станет возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане.



