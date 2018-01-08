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Как в Индии слонам проводят спа-процедуры


В Индии слоны проходят 48-дневный курс спа-процедур, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Для омоложения слонов приводят в специальный оздоровительный лагерь. Там животные занимаются гимнастикой, принимают ванны и правильно питаются.




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