По факту гибели военнослужащего от выстрела противника возбуждено уголовное дело

В третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего Ваче Чилингаряна от выстрела противника. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении позиций АО Арцаха в районе 13:20 7-го января от выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха сержант Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.

Кроме того, ранения получили поспешившие на помощь смертельно раненному бойцу старший лейтенант Е.Мусинян и военнослужащий-контрактник, водитель Д. Ванян. Раненые были доставлены в госпиталь, их жизни опасность не угрожает.

В третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 104, 34-104, 185. Ведется расследование для выяснения деталей инцидента.