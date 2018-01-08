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Появилось видео горящего у берегов Китая иранского танкера


Иранский танкер, на борту которого находится 136 тысяч тонн конденсата сверхлегкой нефти, столкнулся у берегов Китая с гонконгским сухогрузом. На судне произошел пожар. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, видео публикует BBC News.

Пожарные не смогли подойти к горящему судну из-за высокой токсичности продуктов горения. По оценкам китайских спасателей, танкер может взорваться.




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