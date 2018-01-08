В Ашоцке впервые пройдет первенство Армении по лыжному спорту

В этом году впервые первенство Армении по лыжному спорту пройдет в Ашоцке. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал генсек Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян.

«В этом году в первенстве Армении по лыжному спорту примут участие около 50 спортсменов. Это последний рейтинговый турнир перед Олимпийскими играми. В этом году в турнире примут участие спортсмены из Ирана, Бразилии, Мексики. В этом году впервые первенство Армении по лыжному спорту пройдет в Ашоцке, посколькув Цахкадзоре снега не хватает»,- сказал генсек Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян.

Участие в этих состязаниях лидера Армении в лыжном спорте Сергея Микаэляна пока под вопросом, поскольку он проходит реабилиыацию после травмы.

Первенство Армении по лыжному спорту пройдет в Ашоцке с 12-го по 14-е января.