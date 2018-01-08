Британские власти приступили к реализации плана посадки 50 млн деревьев на севере Англии

Британские власти в воскресенье приступили к реализации плана озеленения индустриальных районов северной части Англии путем создания нового "Северного леса", состоящего из 50 млн деревьев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сказано в коммюнике правительства Великобритании.

"Простираясь более чем на 120 миль (193 км) между такими городами, как Брэдфорд, Лидс, Манчестер и Ливерпуль, намеченный "Северный лес" расширит среду обитания лесных птиц и летучих мышей и предоставит защиту традиционным видам животного мира", - отмечается в правительственном сообщении. В нем также сказано, что лес послужит созданию места для спокойного отдыха миллионов жителей региона.

Организацией посадок займутся два фонда - Woodland Trust и Community Forest Trust. Программа создания леса рассчитана на 25 лет. Британское правительство уже внесло первый вклад в реализацию этого проекта в размере 6 млн фунтов стерлингов (более $8 млн).

Собственно посадка деревьев начнется в марте.