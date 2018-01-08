Доработанные варианты законопроектов "О временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним рулем", а также в ряд решений правительства были представлены на обсуждение в правительство Армении.

Согласно предложенным поправкам, принимая во внимание права на распоряжение собственностью на праворульные транспортные средства, уже импортированные в Армению, действующие владельцы подобных автомобилей смогут свободно эксплуатировать, регистрировать и ставить на переучет свои транспортные средства. А с 1 апреля 2018 года будет запрещен импорт и регистрация праворульных транспортных средств.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, предложения представителей инициативы "Правый руль" были обсуждены на заседании межведомственной комиссии, занимающейся разработкой проекта, еще 28-го декабря 2017 года.Доработанные предложения инициативы «Правый руль» были представлены на обсуждение в заинтересованные ведомства.