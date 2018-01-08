Из рядов сотрудников полиции уволено 30 человек

В течение 2017 года в полиции Армении было созвано 8 заседаний дисциплинарной комиссии, на которых были обсуждены материалы по 31 служебному расследованию в отношении 38 сотрудников полиции Армении.

Как передает «Арменпресс» , в отношение 37 сотрудников полиции были применены следующие взыскания: 30 сотрудников полиции были уволены, 6-м был вынесен «строгий выговор», 1 служащий был понижен в звании.