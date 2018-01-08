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Из рядов сотрудников полиции уволено 30 человек


В течение 2017 года в полиции Армении было созвано 8 заседаний дисциплинарной комиссии, на которых были обсуждены материалы по 31 служебному расследованию в отношении  38 сотрудников полиции Армении.

Как передает «Арменпресс», в отношение 37 сотрудников полиции были применены следующие взыскания: 30 сотрудников полиции были уволены, 6-м был вынесен «строгий выговор», 1 служащий был понижен в звании.


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