Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом певица сообщила в своем Twitter.

Речь идет о композиции Get Free, в которой британские музыканты услышали схожую мелодию из их хита Creep.

«Я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, Radiohead утверждает обратное. Они хотят получить 100 процентов от публикации. В течение нескольких месяцев я предлагала до 40 процентов, но они примут только 100. Их адвокаты неумолимы, так что будем решать вопрос в суде», — написала Лана Дель Рей.