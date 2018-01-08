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Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате


Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом певица сообщила в своем Twitter.

Речь идет о композиции Get Free, в которой британские музыканты услышали схожую мелодию из их хита Creep.

«Я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, Radiohead утверждает обратное. Они хотят получить 100 процентов от публикации. В течение нескольких месяцев я предлагала до 40 процентов, но они примут только 100. Их адвокаты неумолимы, так что будем решать вопрос в суде», — написала Лана Дель Рей.




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