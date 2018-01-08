В мужском первенстве Армении по шахматам примут участие 11 человек

В 78-м мужском первенстве Армении по шахматам примут участие 11 человек, а в женском первенстве Армении по шахматам примут участие 10 человек.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал генсек Федерации шахмат Армении Микаэл Андриасян. «В 78-м мужском первенстве Армении по шахматам примут участие 9 гроссмейстеров и 2 мастера международного класса. В женском первенстве Армении по шахматам в этом году собрался самый сильный состав»,- сказал генсек Федерации шахмат Армении Микаэл Андриасян. Самый высокий рейтинг в этом году имеет Тигран Петросян (2606).

78-е мужское первенство Армении по шахматам и 73-е первенство среди женщин пройдут 11-23-го января в Ереване, в Доме шахмат.

По уставу, шахматисты, показавшие на первенстве Армении по шахматам, будут включены в состав сборной Армении по шахматам.