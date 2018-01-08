СМИ сообщили об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая танкере

Нефтяной танкер, загоревшийся у восточного побережья Китая после столкновения с сухогрузом, может взорваться и затонуть. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CCTV.

В результате инцидента пропали 32 члена нефтевоза, их поиски продолжаются. На данный момент удалось обнаружено тело одного моряка. Его доставят в Шанхай, где пройдет вскрытие и опознание.

Авария произошла вечером 6 января. Танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех ух удалось спасти. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет. Позже к операции присоединились военно-морские силы США.