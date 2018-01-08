В праздничные дни в Ереване родилось 465 детей

По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана с 29-го декабря 2017г. по 7-е января 2018г. в родильных домах столицы родилось 465 детей-235 мальчиков и 230 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратились 8032 гражданина.ЗАО «Скорая мед. помощь» мэрии Еревана в праздничные дни обслужила 8032 вызова.