В праздничные дни в Ереване родилось 465 детей
По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана с 29-го декабря 2017г. по 7-е января 2018г. в родильных домах столицы родилось 465 детей-235 мальчиков и 230 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратились 8032 гражданина.
ЗАО «Скорая мед. помощь» мэрии Еревана в праздничные дни обслужила 8032 вызова.
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