Националистическая партия Турции поддержит во время президентских выборов кандидатуру Эрдогана

Лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели заявил, что партия «Националистическое движения» поддержит во время президентских выборов 2019 года кандидатуру действующего президента Турции Эрдогана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».

Говоря о планах своей партии в преддверии выборов, лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели заявил, что партия «Националистическое движения» во время президентских выборов 2019 года своей кандидатуры выдвигать не будет. «Партия «Националистическое движения» во время президентских выборов 2019 года своей кандидатуры во время президентских выборов 2019 года выдвигать не будет. Руководитель партии своей кандидатуры выдвигать не будет. Мы будем поддерживать во время президентских выборов кандидатуру Эрдогана», - сказал лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели.

По его словам, с точки зрения политических развитий, 2018 год будет крайне активным.