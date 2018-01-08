В ближайшие 5 дней на территории Армении осадков не ожидается

На территории Армении днем 8 января, в период с 9 по 13 января прогнозируется погода без осадков. Ветер - юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, температура воздуха днем 10 января в Лори, Тавуше, Сюнике понизится на 5-6 градусов, в остальных регионах существенно не изменится. С 10-11 в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются слабые осадки, местами-туман.

В Ереване днем 8-го января, с 9-го по 13-е января ожидается погода без осадков. температура воздуха днем будет держаться в пределах +8…+10 градусов.