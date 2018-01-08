Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Кто хочет поплавать?", — спрашивает автор видео у друзей. По его словам, на момент съемки температура воздуха упала до —20 градусов. В среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов.

Отдельно Кэнди опубликовал видео, снятое с дрона.

В комментариях пользователи восторженно отреагировали на увиденное. ролик набрал более 300 тысяч просмотров всего за один день.