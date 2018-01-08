Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину лошадь

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время нынешнего визита в Китай преподнесет председателю КНР Си Цзиньпину в подарок лошадь. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Сейчас Макрон находится в Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай - прим. ТАСС), и сегодня во второй половине дня прибудет в Пекин, где начнется его государственный визит. <…> Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность", - отметил дипломат.

По его словам, нынешний визит французского лидера имеет крайне важное значение как для КНР, так и для Франции. "Обе стороны предпримут активные усилия к тому, чтобы он [визит] прошел плодотворно и оказал позитивное воздействие на интенсивность развития китайско-французских отношений", - добавил Лу Кан.

Президент Франции отправился в Китай 7 января с четырехдневным визитом для укрепления личных контактов с китайским руководством и отношений стратегического партнерства с КНР, обсуждения ключевых вопросов - ядерной проблемы КНДР, борьбы с финансированием терроризма, глобального потепления.





