55-летний мужчина пал жертвой выстрела во время охоты

В отделении полиции Иджевана 6-го января поступило сообщение из МЦ «Иджеван» о том, что к ним поступил труп 55-летнего жителя Иджевана Карлена Маркосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. В результате оперативно-розыскных комплексных мероприятий удалось выяснить, что погибший, вместе со своими родственниками и друзьями, 6-го января занимался незаконной охотой на лесном участке Агая, где и произошел инцидент.

Благодаря проведенной разъяснительной работе, в районе 18-00 6-го января в отделение полиции с явкой пришел один из участников охоты – Сейран Матинян, который пояснил, что его ружье внезапно выстрелило, что и стало причиной гибели Карлена Маркосяна, который был смертельно ранен и умер по дороге в медцентр. Сейран Матинян задержан.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.