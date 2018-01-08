Рапунцель из Аргентины: девушка отрастила волосы длиной полтора метра

Подросток из Аргентины Абрил Лорензатти отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет.

Последний раз девушка стриглась в возрасте 7 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. Но тогда ей так сильно не понравилась новая прическа, что она приняла решение больше никогда не ходить к парикмахеру.