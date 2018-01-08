Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Рапунцель из Аргентины: девушка отрастила волосы длиной полтора метра


Подросток из Аргентины Абрил Лорензатти отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет. 

Последний раз девушка стриглась в возрасте 7 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. Но тогда ей так сильно не понравилась новая прическа, что она приняла решение больше никогда не ходить к парикмахеру.




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации