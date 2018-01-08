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Из аптеки похитили 177 тысяч драмов


В оперативном центре полиции Еревана 4-го января было получено сообщение о том, что позвонил Н.Т., 1995 г.р., и сообщил, что неизвестный проник в аптеку по адресу ул. Закяна, 30, и, угрожая ножом, похитил из кассы 177 тысяч драмов, а затем – сбежал.

Сотрудники полиции выяснили личность злоумышленника. 7-го января с повинной в отделение полиции Эребуни явился Арман М., 1981 г.р., который был задержан. Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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