Из аптеки похитили 177 тысяч драмов

В оперативном центре полиции Еревана 4-го января было получено сообщение о том, что позвонил Н.Т., 1995 г.р., и сообщил, что неизвестный проник в аптеку по адресу ул. Закяна, 30, и, угрожая ножом, похитил из кассы 177 тысяч драмов, а затем – сбежал.

Сотрудники полиции выяснили личность злоумышленника. 7-го января с повинной в отделение полиции Эребуни явился Арман М., 1981 г.р., который был задержан. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.