ЕС намерен пригласить главу МИД Ирана для обсуждения ситуации в его стране

Евросоюз планирует пригласить министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, чтобы обсудить с ним вопросы, касающиеся антиправительственных выступлений в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Совместно с главой европейской дипломатии (Федерика Могерини - ИФ) мы решили пригласить иранского министра иностранных дел на будущей неделе, если будет возможно", - сказал дипломат в интервью германскому общественному телеканалу ZDF.

Он отметил, что ЕС "поддерживает свободу демонстраций, государство также должно ее поддерживать".

Вместе с тем, он подчеркнул, что Берлин не будет следовать за президентом США Дональдом Трампом, который призывает к тому, чтобы мировое сообщество выступило за смену правительства Ирана.

По словам З.Габриэля, Германия, как и Франция, "выступают против попыток манипулирования вопросами, связанными с внутренними конфликтами в Иране".

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, выступая на прошедшем на прошлой неделе по инициативе Вашингтона заседании СБ ООН по ситуации в Иране, заявил, что антиправительственные выступления иранцев "не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности".

Он отметил, что "изменения в Иране должны стать не результатом внешнего воздействия, а результатом работы самого иранского народа" и что "нельзя допускать манипулирования этим кризисом" в Иране.