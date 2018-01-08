Фигурист Славик Айрапетян принял участие в международном турнире в ОАЭ

Член сборной Армении, фигурист Славик Айрапетян принял участие в международном турнире FBMA Trophy в ОАЭ.

Как передает «Арменпресс», в это турнире в мужском одиночном катании принимали участие 2 спортсменов. После обязательной и произвольной программ член сборной Армении, фигурист Славик Айрапетян набрал 208.63 очков и занял первое место, а фигурист из Ирландии Коннор Стейклум – второе.

Член сборной Армении, фигурист Славик Айрапетян примет участие в первенстве Европы, которое состоится в Москве.