Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Трамп перенес "награждение" самых бесчестных СМИ на 10 января


Президент США Дональд Трамп перенес запланированное ранее на понедельник присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом хозяин Белого дома написал в воскресенье в своем Twitter.

"Награды за лживые новости, предназначенные для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будут вручены неудачникам в среду, 10 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал", - сообщил глава государства.

О намерении назвать самое бесчестное СМИ Трамп впервые объявил еще 2 января.

 

 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации