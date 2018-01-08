Президент США Дональд Трамп перенес запланированное ранее на понедельник присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом хозяин Белого дома написал в воскресенье в своем Twitter.

"Награды за лживые новости, предназначенные для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будут вручены неудачникам в среду, 10 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал", - сообщил глава государства.

О намерении назвать самое бесчестное СМИ Трамп впервые объявил еще 2 января.