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Экономическая активность населения за первые 3 квартала прошлого года показала тенденцию к повышению


Экономическая активность населения за первые 3 квартала прошлого года показала тенденцию к повышению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национальной статистической службы Армении.

В первом квартале 2017-го года экономическая активность населения составляла 58. 9%, во втором  квартале 2017-го года экономическая активность населения составляла 60.5%, в третьем квартале 2017-го года экономическая активность населения составляла 63.4%.

Большую активность проявляли мужчины.  Повысился также уровень занятости населения. В первом квартале 2017-го года уровень занятости населения составлял 47.7%, во втором  квартале 2017-го года уровень занятости населения составлял 49. 7%,  в третьем квартале 2017-го года уровень занятости населения составлял 52.9%.

Тенденцию к снижению проявила безработица. В первом квартале 2017-го года уровень безработицы составлял 19.0 %, во втором  квартале 2017-го года уровень безработицы составлял 17.8% , в третьем квартале 2017-го года уровень безработицы составлял 16.5%.


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