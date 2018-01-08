Экономическая активность населения за первые 3 квартала прошлого года показала тенденцию к повышению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национальной статистической службы Армении.

В первом квартале 2017-го года экономическая активность населения составляла 58. 9%, во втором квартале 2017-го года экономическая активность населения составляла 60.5%, в третьем квартале 2017-го года экономическая активность населения составляла 63.4%.

Большую активность проявляли мужчины. Повысился также уровень занятости населения. В первом квартале 2017-го года уровень занятости населения составлял 47.7%, во втором квартале 2017-го года уровень занятости населения составлял 49. 7%, в третьем квартале 2017-го года уровень занятости населения составлял 52.9%.

Тенденцию к снижению проявила безработица. В первом квартале 2017-го года уровень безработицы составлял 19.0 %, во втором квартале 2017-го года уровень безработицы составлял 17.8% , в третьем квартале 2017-го года уровень безработицы составлял 16.5%.