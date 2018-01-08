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Французская певица Франс Галль умерла от рака


Французская певица Франс Галль, прославившаяся в 1960-х, умерла в возрасте 70 лет после двух лет борьбы с раком, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Галль победила на конкурсе Евровидения в 1965 году, выступая за Люксембург с песней "Восковая кукла, тряпичная кукла".

Международного успеха она добилась в 1987 году с песней, посвященной джазовой звезде Элле Фицджеральд.

Галль родилась в октябре 1947 года в музыкальной семье, ее отец Роберт Галль был певцом и автором песен, которые исполняли, в частности, Эдит Пиаф и Шарль Азнавур.

Карьера Галль длилась 50 лет. Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен называла ее вечным символом французской песни.

 

 

 




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