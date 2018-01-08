Мы имеем дело с террористическим государством: Давид Бабаян – о действиях Азербайджана

Официальный Степанакерт квалифицирует действия Азербайджана как террористические. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя гибель военнослужащего АО Арцаха от выстрела противника.

«В лице Азербайджана мы имеем дело с террористическим государством. мы имеем дело с подлым противником. Нарушения режима прекращения огня в новогодние дни никак не влияет на военно-политический баланс, не менярт ситуацию в пользу Азербайджана. Это попросту подлость, терроризм, бесчеловечное отношение. Мы имеем дело вот с таким ненормальным противником»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

Он напомнил, что официальный Степанакерт еще 10 лет назад предложил в качестве меры стабильности и мира не нарушать перемирие особенно в дни международных, национальных и религиозных праздников.

«Идти на подобные действия в праздничные дни – особая подлость, не умещающаяся в логику. Для нас это невосполнимая потеря, мы всегда будем помнить павшего воина»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении позиций АО Арцаха в районе 13:20 7-го января от выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.Ведется расследование для выяснения деталей инцидента.