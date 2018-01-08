В Лос-Анджелесе раздали траурные «Золотые глобусы»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

Лучшей драмой по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо за фильм Форма воды». За музыкальное сопровождение к этой работе награду получил французский композитор Александр Деспла.

Лучшим актером драматического плана стал Гари Олдман за роль в картине «Темные времена». Лучшей актрисой названа Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Глобус за лучший драматический сериал получил «Рассказ служанки», сумев вырвать победу у «Игры престолов».

Российская лента Нелюбовь «Андрея Звягинцева» осталась без наград.

Примечательно, что гости пришли на церемонию вручения в костюмах черного цвета. Таким образом они присоединились к движению Time's Up (Время вышло), направленному на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации в киноиндустрии.