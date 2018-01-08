Туман парализовал работу Тбилисского аэропорта

Тбилисский международный аэропорт не смог принять восемь рейсов в течение ночи из-за сильного тумана. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузияв пресс-службе аэропорта.

Из Стамбула в Тбилиси отменили пять рейсов, а из Дубая, Мюнхена и Баку – по одному. Эти рейсы должны были осуществить авиакомпании Turkish Airlines, FluDubai, Pegasus, Lufthansa, Qatar.

Поскольку самолеты не смогли приземлиться в Тбилисском аэропорту, пассажиры не смогли вылететь из Тбилиси в обратном направлении.

В направлении Тбилиси были задержаны рейсы из Тель-Авива, Москвы, Дохи, Киева и Урумчи.

К этому времени аэропорт возобновил работу в обычном режиме.





