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Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет принимать в будущем никаких беженцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он рассказал немецкой газете Welt.

«Мы считаем, что большое количество мусульман обязательно ведет к параллельным обществам, — сказал он. — Мы не рассматриваем этих людей как беженцев, мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм — всего лишь иллюзия».

Орбан неоднократно заявлял, что беженцы представляют угрозу европейским государствам. Кроме того, он отмечал, что необходимо укрепить внешние границы Евросоюза во избежание нового миграционного кризиса.

 

 

 

 




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