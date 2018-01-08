В Арцахе от выстрела противника погиб военнослужащий

В одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении позиций АО Арцаха в районе 13:20 7-го января от выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. Ведется расследование для выяснения деталей инцидента.

МО Арцаха делит скорбь потери и выражает соболезнование родным и сослуживцам павшего.