В Бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту канцлера

Вице-президент парламента Германии Томас Опперман (Социал-демократическая партия Германии) выступил за ограничение времени нахождения на посту канцлера двумя сроками. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Welt.

"Я за то, чтобы ограничить время пребывания на посту канцлера восьмью или десятью годами", — сказал Опперман.

Он добавил, что спустя десять лет "едва ли возможно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия".

При этом Опперман заявил, что срок полномочий можно было бы увеличить с четырех до пяти лет.

"От всего сердца я желаю Ангеле Меркель в этот легислатурный период найти правильный момент для ухода со своего поста", — заявил вице-президент бундестага.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель находится на посту уже 12 лет. Впервые она была избрана 22 ноября 2005 года, став первой женщиной в истории на подобной должности. Затем Меркель переизбиралась в 2009 году и в декабре 2013 года.