Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

В Сиднее 47-градусная жара. Такого здесь не видели 79 лет


Воскресенье в крупнейшем городе Австралии оказалось самым жарким днем за последние 79 лет - температура воздуха достигла 47,3 градуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Жарче всего было в Пенрите, чуть западнее Сиднея.

Температура воздуха почти достигла рекорда 1939 года, тогда ртутный столбик термометра поднялся до отметки 47,8 градусна.

В штате Новый Южный Уэльс около 7000 домов остались без электричества, частично из-за экстремальной жары, пишет Sydney Morning Herald.

Разводить огонь в Сиднее и его округе запрещено, так как и без аномальный жары в это время года в Австралии часто начинаются лесные пожары.

В понедельник синоптики вновь обещают жару и небольшой дождь во второй половине дня.

 

 

 

 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации