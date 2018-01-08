В Сиднее 47-градусная жара. Такого здесь не видели 79 лет

Воскресенье в крупнейшем городе Австралии оказалось самым жарким днем за последние 79 лет - температура воздуха достигла 47,3 градуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Жарче всего было в Пенрите, чуть западнее Сиднея.

Температура воздуха почти достигла рекорда 1939 года, тогда ртутный столбик термометра поднялся до отметки 47,8 градусна.

В штате Новый Южный Уэльс около 7000 домов остались без электричества, частично из-за экстремальной жары, пишет Sydney Morning Herald.

Разводить огонь в Сиднее и его округе запрещено, так как и без аномальный жары в это время года в Австралии часто начинаются лесные пожары.

В понедельник синоптики вновь обещают жару и небольшой дождь во второй половине дня.