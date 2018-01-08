На состязаниях по лыжному спорту, прошедших в Турции, спортсменка из Гюмри заняла первое место

На состязаниях по лыжному спорту, прошедших в городе Эрзрум в Турции, спортсменка из Гюмри Анна Мхитарян заняла первое место в забеге на 10 км.

Как сообщил «Арменпресс» залуженный тренер, директор спортшколы по зимним видам спорта Гюмри имени Людвига Мнацаканяна Славик Саргсян, с 31-го декабря по 3-е января в Эрзруме, на спортивной базе «Kandilli» проходил турнир, дающий рейтинговые очки для участия в олимпийских играх, на котором блестяще выступили питомцы спортшколы по зимним видам спорта Гюмри имени Людвига Мнацаканяна. Анна Мхитарян заняла первое место в забеге на 10 км, Анна Рашоян - 6-е, Мясник Гарибян - 7-е, Нелли Хачатрян - 12-е места.

«В состязаниях принимали участие представители 15 стран, 21-летняя Анна Мхитарян заняла первое место в забеге на 10 км, что случилось впервые среди женщин-лыжниц из Армении, в Эрзруме был поднят армянский флаг, прозвучал гимн Армении, что было очень волнующе»,- рассказал тренер, отметив, что Анна получила право на участие в олимпийских играх. Мать Анны – Анаит Мхитарян, является тренером по лыжному спорту.

Арменуи Мхоян