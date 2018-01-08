Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

СМИ: во Франции в результате урагана "Элеанор" погибли шесть человек


Число погибших в результате урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание 24heures.

Ранее сообщалось о пяти жертвах урагана и 25 пострадавших.

Как пишет издание, 80-летний мужчина с четверга числился пропавшим без вести. В воскресенье его тело было обнаружено в реке департамента Сона и Луара на востоке страны. Уточняется, что мужчина стал шестым погибшим в результате урагана.

Обрушившийся на Францию ураган "Элеанор" принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене, начиная с понедельника, повысился более чем на три метра. В Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с угрозой наводнения.

Власти оценили ущерб от урагана в 200 миллионов евро.

 

 

 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации