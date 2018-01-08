СМИ: сирийские войска приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения выбила в воскресенье террористов из населенного пункта Санджар на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, войска овладели важным стратегическим форпостом на пути к военному аэродрому Абу-Духур. По его информации, правительственные силы находятся сейчас примерно в 17 км от этой авиабазы, контроль над которой был утрачен в 2014 году.

Ожесточенные бои с бандами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и воюющей на ее стороне экстремистской группировкой "Ахрар аш-Шам" продолжаются более месяца в северо-западном регионе Сирии. За этот период армия и ополченцы уничтожили свыше 600 боевиков в провинциях Хама и Идлиб. Им удалось освободить 87 селений и ферм, а также вернуть потерянные ранее позиции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.