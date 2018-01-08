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Ребенок гражданина Армении и иностранца, проживающий на территории Армении, может получить паспорт с согласия одного из родителей


Ребенок гражданина Армении и иностранца, проживающий на территории Армении, уже может получить армянское гражданство с согласия только одного из родителей. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник управления отделом виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян, ссылаясь на соответствующие изменнения в законе о гражданстве Армении, которые вступили в силу с 6-го января 2018 года.

«Имеется ввиду, что, если на момент рождения ребенка от союза гражданина Армении и иностранца, ребенок находится на территории Армении, то для получения армянского гражданства будет достаточно обращения одного из родителей, причем, не имеет значения -  который из родителей сделает это обращение: гражданин Армении или иностранец»,- пишет он.

Причем, ребенок от смешанного брака имеет право на армянское гражданство независимо от того, является ли он уже гражданином иной страны.


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