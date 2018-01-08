Одна треть экономически активного населения Армении проживает в столице

Одна треть – 31,3%, экономически активного населения Армении проживает в столице; в Армавире проживают 12% экономически активного населения Армении, в Арарате – 10%, в Лори – 9%, в Котайке - 8,9%, в Вайоц Дзоре - 1,9%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, среди экономически активного населения Армении наибольший процент – 22,8%, приходится на людей в возрасте 25-34 лет; группа 45-54 лет составляет 21% экономически активного населения Армении, 55-64 лет - 20,4%, 35-44 лет – 20%, 15-24 лет - 10,2 %, 65-75 лет - 5,6%.

42,2% экономически активного населения Армении имеют среднее образование, 28,8% - высшее и послевузовское образование, 23,6% - среднее профессиональное образование, 5,4% - имеют низкий образовательный ценз.

Что касается семейного статуса экономически активного населения Армении, то 70,3% находятся в браке, 20,7% - никогда не заключали брак, 5,9% -вдовствуют, 3,1% - в разводе.

В 2016-м году число экономически активного населения Армении составляло 1 млн 226,3 тысяч человек; среди экономически активного населения Армении 53% - мужского пола (645,1 тысяч человек). В городах проживают 58% экономически активного населения Армении, в селах – 42%.

В число экономически активного населения Армении включены работающие, а также те безработные, которые в момент исследования обеспечивают на рынке труда предложение в качестве рабочей силы.