Новогоднее послание Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй направил Новогоднее послание. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Возлюбленный благочестивый народ на родине и в диаспоре!

С праздничным новогодним ликованием из Первопрестольного Святого Эчмиадзина приветствуем вас и приносим Наше Патриаршее благословение.

В этот миг наши сердца наполнены добрыми ожиданиями, молитвой к Господу и просьбой о Его дарах. Все мы стремимся и желаем, чтобы в новом году умножились достижения и радость, рассеялись беспокойства, укрепилась наша родина, были прочными наши семьи, процветал и был в безопасности разбросанный по всему миру наш народ. Подобными заветными чувствами шагаем через порог новолетия, вспоминая также прошедший год.

В 2017 году наш народ приложил все усилия и старания для преодоления жизненных проблем, утверждения нашей страны в благоденствии и развитии. Рабочий, интеллигент, предприниматель, государственный деятель, каждый в своей сфере приложил усилия, внес свой вклад в развитие нашего народа. Границы родины героически защитили доблестные солдаты нашей армии, являющиеся гарантом мира и созидательной жизни нашего народа. Добрым служением церковнослужителей, благочестивым путем сыновей нашего народа и инициативами во благо церкви наше духовно-церковное поприще также дало свои плоды. Божьей милостью нас не сломили сложности, а достижениями мы еще больше наполнились надеждой. Любовь к нашей стране, народу, нашим детям, видение и мечты создать светлое будущее дали нашему народу силу и решимость к действиям.

В грядущем 2018 году мы будем отмечать 100-летие утверждения Первой Республики Армения и майских героических сражений. За этот век наш народ прошел большой путь возвышения национальной жизни.

Эти десятилетия, наряду с многочисленными сложностями, стали годами строительства государства и родины, прогресса науки, образования, нашей культуры, организации национальной жизни по всему миру, развития и возрождения.

2018 год, дорогие, встретим с подчеркиванием важности достижений наших людей, стремясь приложить еще большие усилия во имя процветания и укрепления нашей родины, осуществления наших национальных стремлений. Как верный Христу народ, как имеющая государство нация, с ответственностью, любовью друг к другу и просьбой о Божьем благословении, продолжим служить во имя развития нашей государственной, национальной и духовной жизни. В этот час новолетия по-новому звучит наставление апостола: «Обходитесь благоразумно, пользуясь временем» (Кол. 4:5). Будем ценить время нашей жизни, осуществляя мечты нашей души во имя славы нашей родины и счастья нашего народа.

Дорогие, разделим вместе радость новолетия, укрепимся надеждой и оптимизмом. Поможем страждущим, протянем руку одинокими и беспомощным людям, помимо наших детей подарим радость также нуждающимся в опеке детям. Будем помогать и поддерживать армянскую армию. Пусть будет сильной наша армия, укрепится верой наш народ. Молимся за мир на земле. Желаем мира и благоденствия нашей родной стране, новых достижений – властям родины и нашему народу в Армении, Арцахе и Диаспоре. Пусть Всевышний – даритель и умножитель всех благ, благословит нашу страну и народ, проливая дары Святого Рождества в нашей жизни.

С новым годом!”