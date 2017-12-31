Мы продолжим уделять особое внимание сферам обороны и военного строительства: Президент Арцаха направил Новогоднее поздравительное послание

Президент Республик Арцах Бако Саакян отправил Новогоднее поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В поздравительном послании Президент Арцаха отметил: «Дорогие соотечественники!

Настал момент прощаться с 2017-ым годом и встречать Новый 2018-ый год.

Уходящий год был достаточно насыщенным, богатым на разные события и достижения.

В 2017-ом году на всенародном референдуме была принята новая Конституция Республики Арцах. Проведены реформы в системе управления, цель которых заключается в усовершенствовании сферы управления, укреплении демократических институтов, расширении прав и свобод человека и гражданина.

В нашей стране были построены новые учебные заведения, медицинские учреждения, жилые дома, разные инфраструктуры. В торжественной обстановке была сдана в эксплуатацию автомагистраль Варденис-Мартакерт, имеющая важнейшее стратегическое значение и ставшая одной из основных артерий, связывающих Арцах с Арменией и внешним миром.

Имеем достижения и в других сферах, но многое еще предстоит сделать.

В наступающем году почти во всех отраслях экономики планируем осуществить разноплановые программы, которые будут направлены на последовательное повышение уровня благополучия нашего населения и улучшение социальных условий.

Разумеется, мы продолжим уделять особое внимание сферам обороны и военного строительства. Сильная и боеспособная армия – самый важный залог безопасности и естественного развития нашей республики и народа, и впредь будет сделано все возможное для повышения степени боеспособности наших вооруженных сил, оснащения армии современной военной техникой.

В 2018-ом году будет отмечаться 30-летие Арцахского движения, 100-летие провозглашения Первой Республики Армения и майских героических сражений 1918-го года. Мы обязаны не только отмечать эти праздники и помнить героев, но и должны следовать заветам наших преданных сынов, усиливать и развивать нашу независимую и свободную страну, ради которой пожертвовали своей жизнью лучшие сыны нашего народа.

Вечная честь и слава всем погибшим!

Дорогие друзья!

В этот момент у каждого из нас имеются теплые и заветные пожелания. Естественно, в первую очередь мы хотим, чтобы в новом году был мир, чтобы наши дети, родные и близкие были здоровы и счастливы, пожилые – обеспеченными и не обремененными заботами.

Хочу поздравить всех обеспечивающих незыблемость границ нашей страны героев – от генерала до рядового воина. Пусть они с честью и без происшествий выполняют свои обязанности защитника родины.

Поздравляю весь армянский народ, всех наших соотечественников в Арцахе, Армении и Диаспоре! Желаю всем крепкого здоровья, успехов ивсяческих благ!

Пусть наступающий 2018-ый год будет годом новых достижений и побед для нашей страны, народа, каждой семьи и каждого гражданина!

С Новым годом и Рождеством Христовым!»