Президент Арцаха в селе Талиш присутствовал на новогоднем праздничном мероприятии

Президент Республики Арцах Бако Саакян 31 декабря посетил село Талиш Мартакертского района и присутствовал на организованном там новогоднем праздничном мероприятии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав мира, здоровья, счастья и всяческих благ.