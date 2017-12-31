Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Президент Арцаха в селе Талиш присутствовал на новогоднем праздничном мероприятии


Президент Республики Арцах Бако Саакян 31 декабря посетил село Талиш Мартакертского района и присутствовал на организованном там новогоднем праздничном мероприятии. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав  мира, здоровья, счастья и всяческих благ.




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации