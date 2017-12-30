С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Информационное агентство «Арменпресс» поздравляет всех своих читателей, абонентов и армян всего мира с Новым годом и Рождеством. Желаем всем памятных праздников. Пусть 2018 год станет годом здоровья, мира и новых успехов.

В праздничные и выходные дни редакция продолжит представлять срочные и важные известия, работу в обычном режиме персонал агентства начнет с 8-го января.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!