С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Информационное агентство «Арменпресс» поздравляет всех своих читателей, абонентов и армян всего мира с Новым годом и Рождеством. Желаем всем памятных праздников. Пусть 2018 год станет годом здоровья, мира и новых успехов.
В праздничные и выходные дни редакция продолжит представлять срочные и важные известия, работу в обычном режиме персонал агентства начнет с 8-го января.
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
14:56, 28.12.2017
Армянскому солдату на передовой
12:34, 19.12.2017
В Азербайджане Мамедову и Махмудову назначен откуп в 4 млрд манатов и 1 млрд долларов
- 30.12-18:41 С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
- 30.12-16:49 Армения будет логичной, хорошо живущей и уверенно смотрящей в будущее страной: Новогоднее обращение премьер-министра
- 30.12-16:40 Мэр Еревана направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества
- 30.12-16:23 Сирийская армия освободила восемь поселений на севере провинции Хама
- 30.12-15:33 В Саудовской Аравии освободили двух задержанных по делу о коррупции принцев
- 30.12-15:06 Азербайджанского продюсера обвинили в торговле людьми
- 30.12-14:36 Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу
- 30.12-14:27 Президент России направил поздравительное послание президенту Республики Армения
- 30.12-14:05 Министр иностранных дел Армении получил государственную награду Казахстана
- 30.12-13:34 Mэр Еревана посетил воинскую часть министерства обороны Армении
- 30.12-13:30 Россия учтет размещение американских комплексов ПРО в Японии
- 30.12-13:12 Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор с главой МИД Мадагаскара
- 30.12-13:05 Конфликт Нагорного Карабаха должен быть урегулирован на основе права народа Арцаха на самоопределение: глава МИД Армении
- 30.12-12:54 14 тысяч нарушений режима прекращения огня: МО Республики Арцах подводит итоги 2017 года
- 30.12-12:50 Моуринью летом планирует приобрести в «МЮ» двух полузащитников
- 30.12-12:32 Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами ЕАЭС
- 30.12-12:18 КНДР объявила о наращивании ядерной мощи
- 30.12-12:16 Первая леди Армении посетила проходящих лечение в Гематологическом центре имени профессора Р.О.Еоляна детей
- 30.12-12:07 «Барселона» предложила пожизненный контракт Серхи Роберто
- 30.12-12:02 В ближайшие дни на территории Армении ожидается погода без осадков
- 30.12-11:59 Президент Армении подписал принятые Национальным Собранием законы
- 30.12-11:53 Президент Серж Саргсян посетил пантеон "Ераблур"
- 30.12-11:53 США раскритиковали покупку Турцией комплексов С-400 у России
- 30.12-11:49 Председатель Национального Собрания Армении направил праздничное послание по случаю Нового года
- 30.12-11:33 В США рассказали о планах коалиции по борьбе с ИГ в 2018 году
- 29.12-21:29 Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 10
- 29.12-21:18 Успешное завершение операции в Сирии стало событием 2017 года для россиян
- 29.12-21:07 На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России столпилось 610 единиц транспортных средств
- 29.12-20:59 Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного срока
- 29.12-20:48 В Нью-Йорке начался пожар из-за игравшего с кухонной плитой ребенка
- 29.12-20:34 Владимир Жириновский - кандидат на пост президента РФ
- 29.12-19:09 Генрих Мхитарян вошел в список 20 самых дорогих футболистов английской Премьер- лиги
- 29.12-18:51 Мэр Еревана Тарон Маргарян провел заключительное рабочее совещание года
- 29.12-18:01 В мэрии Еревана состоялся предновогодний прием
- 29.12-17:48 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
11:41, 25.12.2017
Просмотрели 38345 раз Обнаружено несколько эксклюзивных фотоснимков эвакуации участников героической битвы при Муса-Даге
17:38, 25.12.2017
Просмотрели 28246 раз Представитель Арцаха в США участвовал в мероприятии, состоявшемся в армянской церкви Нью-Йорка
11:38, 27.12.2017
Просмотрели 27040 раз В Армении создают первый автомобиль на солнечной энергии, с мечтой о создании в стране их производства
14:05, 27.12.2017
Просмотрели 5800 раз Азербайджан подписал в Женеве документ, в котором говорится о договоренностях, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге: Эдуард Шармазанов
11:32, 24.12.2017
Просмотрели 1087 раз Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: на российской стороне стоят 168 грузовиков и 81 пассажирская машина