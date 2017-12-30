Армения будет логичной, хорошо живущей и уверенно смотрящей в будущее страной: Новогоднее обращение премьер-министра

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Имею честь и возможность обратиться к вам с поздравлениями по случаю Нового года и Рождества. Желаю, чтобы в ваших семьях год был счастливым, полным тепла, любви и согласия.

Как принято, вступая в новый год, мы подводим итоги уходящего года. Характеризующие экономику годовые результаты будут лучше, чем мы планировали в 2016 году и позитивно отличающимися от многих стран региона. Для решения всех стоящих перед страной задач мы должны из года в год каждый день кропотливо работать и обеспечивать стабильный рост.

Никто не будет развивать и строить нашу страну вместо нас.

Армения будет логичной, хорошо живущей и уверенно смотрящей в будущее страной. Нам необходимо обеспечить в стране атмосферу толерантности, взаимное уважение и сплотиться вокруг цели развития страны. Каждый из нас может стать частью этого сплочения. Защищающий страну, работающий, учащийся, просыпающийся рано, беспокоящийся о себе, об окружающих, о стране, ищущий человек должен ощущать свою востребованность.

Мы можем вместе развивать нашу страну и в результате иметь сильную, справедливую, развитую, благополучную страну с растущим и счастливым населением!

Дорогие соотечественники!

В эти праздничные дни наполните ваши очаги заботой, обнимите своих родителей и старших, детей и внуков, говорите друг другу добрые слова, радуйтесь, прощайте… вместе с членами вашей семьи, родственниками, друзьями оторвитесь от повседневных забот и с позитивным зарядом настройтесь на наступающий год.

Будьте уверены, что у нас будет превосходная страна!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!»