Мэр Еревана направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в послании говорится:

«Дорогие сограждане,

Скоро вместе встретим 2018 год. На распутье старого и нового мы, прежде всего, обобщаем уходящий год, с твердой уверенностью в том, что обязательно закрепим и приумножим все достижения, которых мы добились в 2017 году.

Сегодня во всем мире Ереван известен как безопасный, пропорционально развивающийся, добрый и гостеприимный город. И это является результатом нашей совместной и последовательной работы, преданности каждого из нас и заботливого отношения, за что искренне благодарен вам.

Дорогие сограждане,

2018 год будет юбилейным для нашего любимого города. Столица армян мира будет отмечать 2800-летие своего основания. Не каждому поколению выпадает возможность отметить такую юбилейную дату, более того- гордиться тысячелетней историей родного города и динамично развивающимся настоящим. Это прекрасная возможность достойно представить наш любимый город миру и еще раз доказать, что мы, армяне, будучи созидательным и творческим народом, умеем ценить наш город и любить его всем сердцем.

Дорогие соотечественники, жители и гости столицы,

Новый год - это единственный праздник, когда многие искренне верят в чудеса и уверены, что они сбудутся. Пожалуй так и есть, поскольку в каждом новогоднем пожелании есть бесконечная доброта и искренность. Присоединяясь ко всем этим пожеланиям, желаю нашим семьям безграничной любви и тепла.

Пусть 2018 год станет годом мира, прогресса, благополучия и исполнения заветных желаний для нашей страны, нашего народа и столицы-Еревана.

С Новым годом и Рождеством!»