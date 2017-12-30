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Сирийская армия освободила восемь поселений на севере провинции Хама


Правительственные войска САР при поддержке союзных сил выбили террористов группировки "Джебхат ан-Нусры"* из восьми деревень и поселений на севере провинции Хама,


Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, В ходе наступления была уничтожена техника террористов и огневые позиции боевиков.

В пятницу сирийские войска выбили террористов из поселения Абу-Дали в провинции Хама, имеющее стратегически важное географическое значение.


Фото – РИА Новости



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