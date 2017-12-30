Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в поздравлении на имя президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, в частности, отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы.
Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения.
«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Владимир Путин.