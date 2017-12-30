Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в поздравлении на имя президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, в частности, отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы.

Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Владимир Путин.