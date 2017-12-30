Президент России направил поздравительное послание президенту Республики Армения

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Республики Армения Сержу Саргсяну.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в послании президенту Республики Армения Сержу Саргсяну президент РФ подчеркнул, что совсем недавно два государства отметили две знаменательные даты: 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие союзнических связей между Россией и Арменией, партнёрского взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур – на благо граждан обеих стран, в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности.