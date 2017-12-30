Время в Ереване: 11:07:36,   30 Декабрь

Министр иностранных дел Армении получил государственную награду Казахстана


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 30 декабря принял посла Казахстана в Армении Тимура Урзаева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Тимур Урзаев от имени президента Казахстана вручил Эдварду Налбандяну «Золотую медаль 25-летия независимости Казахстана» за значительный вклад в развитие армяно-казахстанских отношений.


«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации