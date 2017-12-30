Mэр Еревана посетил воинскую часть министерства обороны Армении

Mэр Еревана Тарон Маргарян, по традиции, в преддверии новогодних и рождественских праздников, посетил воинскую часть министерства обороны Армении, встретился с военнослужащими срочной службы.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, вместе с мэром воинскую часть посетили также начальник управления по управлению государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян и представители государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве.

Поздравив военнослужащих и офицерский состав с предстоящими праздниками, мэр Тарон Маргарян пожелал им доброй службы и еще раз заверил, что мэрия Еревана всегда будет содействовать военнослужащим и их семьям.

Высоко оценивая важную и ответственную миссию армянского солдата, мэр столицы поблагодарил всех солдат и офицеров за самоотверженную службу.

«Дорогие солдаты и офицеры, от всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю вам доброй службы. Пусть 2018 год в первую очередь будет годом мира. Будьте уверены, что родина и родной город были и будут рядом с армией, с нашими солдатами и их семьями. Мы и впредь сделаем все возможное для дальнейшего укрепления связи армия-общество», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Командир 5-го армейского корпуса министерства обороны, генерал-майор Артак Давтян выразив благодарность за постоянное содействие, подчеркнул, что подобное отношение действительно воодушевляет.

В рамках предпраздничного визита от имени мэра Еревана воинской части были подарены телевизоры, компьютеры, а также новогодние подарки солдатам.